 أفراد من حركة 20 فبراير يستغلون اعتصام عائلة ''بعمود ريزو'' بتفيلت ويدخلون في مواجهات عنيفة مع الشرطة ﻿
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أفراد من حركة 20 فبراير يستغلون اعتصام عائلة ''بعمود ريزو'' بتفيلت ويدخلون في مواجهات عنيفة مع الشرطة

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 21:21 أفراد من حركة 20 فبراير يستغلون اعتصام عائلة بعمود ريزو بتفيلت ويدخلون في مواجهات عنيفة مع الشرطة | مجتمع
أفراد من حركة 20 فبراير يستغلون اعتصام عائلة ''بعمود ريزو'' بتفيلت ويدخلون في مواجهات عنيفة مع الشرطة
علمت ''شوف تيفي'' بأن أفراد محسوبين عن حركة 20 فبراير، دخلوا اليوم الاثنين في مواجهات عنيفة مع رجال الشرطة بتفيلت، خلال محاولتهم تنظيم مسيرة غير قانونية تضامنية مع العائلة المعتصمة فوق برج للاتصالات.

''شوف تييف''

علمت ''شوف تيفي'' بأن أفراد محسوبين عن حركة 20 فبراير، دخلوا اليوم الاثنين في مواجهات عنيفة مع رجال الشرطة بتفيلت، خلال محاولتهم تنظيم مسيرة غير قانونية تضامنية مع العائلة المعتصمة فوق برج للاتصالات.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المنتمين لحركة 20 فبراير، قاموا برشق رجال الشرطة بالحجارة، موضحا بأن أعمال الشغب ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مندلعة.
وأضاف المصدر ذاته بأن ساكنة مدينة تيفلت عبرت عن قلقها وغضبها الشديد من وقوع هذه المواجهات التي حولت سكون المدينة إلى فوضى عارمة.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أفراد من عالة واحد، دخلوا في اعتصام مفتوح فوق برج للاتصالات منذ يوم الجمعة المنصرم، احتجاجا على قيام برلماني معروف بالمدينة بسلبهم قطعة أرضية.


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