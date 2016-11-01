 بعد حادث بني ملال، الفايسبوكيون يصطفون إلى جانب الأمن ويطالبون بإطلاق الرصاص على المشرملين ﻿
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بعد حادث بني ملال، الفايسبوكيون يصطفون إلى جانب الأمن ويطالبون بإطلاق الرصاص على المشرملين

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 21:01 بعد حادث بني ملال، الفايسبوكيون يصطفون إلى جانب الأمن ويطالبون بإطلاق الرصاص على المشرملين | بوليتيك
بعد حادث بني ملال، الفايسبوكيون يصطفون إلى جانب الأمن ويطالبون بإطلاق الرصاص على المشرملين
في خطوة غير مسبوقة طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفعيل قرار إطلاق الرصاص على المشرملين في الشارع للحد من الجريمة التي يتعرض لها المواطنون يوميا، سواء محاولة القتل أو الكريساج أو النشل.

شوف تيفي

في خطوة غير مسبوقة طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفعيل قرار إطلاق الرصاص على المشرملين في الشارع للحد من الجريمة التي يتعرض لها المواطنون يوميا، سواء محاولة القتل أو الكريساج أو النشل.
وقاد فايسبوكيون حملة واسعة عبر مجموعة من الصفحات الشهيرة في الموقع الأزرق من أجل المطالبة باستعمال المصالح الأمنية لسلاحها الوظيفي من أجل إيقاف أي مجرم يهدد حياة الآخرين، وأن الحملة ستستمر من أجل وضع حد للمجرمين الذين يقترفون جرائمهم بالأسلحة البيضاء والتي نتج عنها القضاء على مستقبل ضحايا أبرياء تعرضوا للضرب والجرح وحتى القتل بدون سبب يذكر.

 

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مشرملين الضرب والجرح الأمن بني ملال السلاح

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