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عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 20:52 عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم | حوادث و حقوق
عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم
علمت ''شوف تيفي'' بأن الرجل الذي ظهر في الفيديو الذي هز الفايسبوك وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم تم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية بالدائرة الرابعة بسيدي قاسم.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن الرجل الذي ظهر في الفيديو الذي هز الفايسبوك وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم تم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية بالدائرة الرابعة بسيدي قاسم.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو خلال منع الزوج من ارتكاب جريمته في حق زوجته، أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت على الفور وقامت باعتقاله.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت بإحالة الموقوف على الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن الأسباب والخلفيات التي دفعت بهذا الزوج إلى محاولته ارتكاب جريمة بشعة في حق زوجته.

و أضافت مصادرنا،أنه تم تقديم الزوج بتهمة محاولة القتل العمد بالسلاح الأبيض و هو الآن رهن الاعتقال في الحراسة النظرية.

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المغرب شوف تيفي الفايسبوك سيدي قاسم المصالح الأمنية الزوج الزوجة

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