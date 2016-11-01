ياربي السلامة.. زوج حاول قتل زوجته بسيدي قاسم وتدخل بطولي لأحد المواطنين..فيديو صادم ﻿

تناقلت صفحات فايسبوكية اليوم الاثنين، مقطع فيديو خطير، مدته 40 ثانية، ظهر خلاله شخص في حالة هيجان وهو يحاول قتل سيدة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''



تناقلت صفحات فايسبوكية اليوم الاثنين، مقطع فيديو خطير، مدته 40 ثانية، ظهر خلاله شخص في حالة هيجان وهو يحاول قتل سيدة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وفي تفاصيل هذا الفيديو، أوضحت الصفحات التي قامت بنشره بأن الأمر يتعلق بزوج أراد قتل زوجته بسيدي قاسم، قبل أن يتدخل أحد المواطنين بطريقة بطولية لإنقاذها.

وظهرت الزوجة في الفيديو وهي تستعطف المتواجدين بعين المكان لإنقاذها من هذا الوحش البشري الذي كان ينوي إنهاء حياتها بطريقة بشعة.



