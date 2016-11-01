نقل موظف بسجن بويزكارن نحو المستشفى بعد إعتداء وحشي لعصابة بواسطة ''الرشق بالحجارة'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن موظفا بسجن بويزكارن، قد إستفاق من غيبوبته صباح اليوم الإثنين بعد تعرضه لإعتداء وصف بالخطير من طرف عصابة تتكون من خمسة أشخاص حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأحد.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن موظفا بسجن بويزكارن، قد إستفاق من غيبوبته صباح اليوم الإثنين بعد تعرضه لإعتداء وصف بالخطير من طرف عصابة تتكون من خمسة أشخاص حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأحد.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب إفادة ذات المصادر، حين قام أحد أفراد العصابة برشق سيارة الموظف ''ج،أ'' وهو في طريقه إلى بيته، حيث أوقف الموظف سيارته، وترجل لمعرفة ما وقع قبل أن يفاجأ بأربعة أفراد آخرين يتوجهون نحوه بسرعة، ويقدم أحدهم على الإعتداء عليه بواسطة حجر كبير على مستوى الرأس ما أفقده الوعي على الفور، ويفر المعتدون نحو وجهة غير معلومة تاركين الضحية مدرجا في دمائه.

وحسب ذات المصادر، فلولا الألطاف الإلهية لكان الموظف اليوم في عداد الموتى، حيث تدخل أحد جيرانه الذي اتصل بالوقاية المدنية التي قامت بنقل الضحية الى المركز الإستشفائي الجهوي بمدينة كلميم كمرحلة أولى، قبل أن يتم نقله صباح اليوم الإثنين الى المستشفى العسكري محمد الخامس بكلميم قصد إجراء فحوصات بالأشعة على الرأس بعد استفاقته من الغيبوبة.

وأضافت ذات الصادر، أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج '' محمد صالح التامك'' أصدر تعليماته للمسؤولين المحليين والجهوبيين للإدارة بزيارة الضحية والوقوف على إحتياجاته.