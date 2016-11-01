 عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان.. تفاصيل خطيرة+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أفراد من حركة 20 فبراير يستغلون اعتصام عائلة بعمود ريزو بتفيلت ويدخلون في مواجهات عنيفة مع الشرطة | مجتمع

أفراد من حركة 20 فبراير يستغلون اعتصام عائلة ''بعمود ريزو'' بتفيلت ويدخلون في مواجهات عنيفة مع

بعد حادث بني ملال، الفايسبوكيون يصطفون إلى جانب الأمن ويطالبون بإطلاق الرصاص على المشرملين | بوليتيك

بعد حادث بني ملال، الفايسبوكيون يصطفون إلى جانب الأمن ويطالبون بإطلاق الرصاص على المشرملين

عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم

ياربي السلامة.. زوج حاول قتل زوجته بسيدي قاسم وتدخل بطولي لأحد المواطنين..فيديو صادم | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. زوج حاول قتل زوجته بسيدي قاسم وتدخل بطولي لأحد المواطنين..فيديو صادم

نقل موظف بسجن بويزكارن نحو المستشفى بعد إعتداء وحشي لعصابة بواسطة الرشق بالحجارة | حوادث و حقوق

نقل موظف بسجن بويزكارن نحو المستشفى بعد إعتداء وحشي لعصابة بواسطة ''الرشق بالحجارة''

عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان.. تفاصيل خطيرة+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان.. تفاصيل خطيرة+فيديو

عاجل: نقل جواد السايح إلى مستعجلات المستشفى العسكري بكلميم لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل: نقل جواد السايح إلى مستعجلات المستشفى العسكري بكلميم لهذا السبب

هل يلتقي لمجرد متهمته لورا بريول هذا الأسبوع وينتهي مسلسل السجن الاحتياطي | ثقافة و فنون

هل يلتقي لمجرد متهمته لورا بريول هذا الأسبوع وينتهي مسلسل السجن الاحتياطي

بالصور..تلاميذ مؤسسة تعليمية بتاونات ينظمون وقفة احتجاجية بعد حرمانهم من الدراسة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بالصور..تلاميذ مؤسسة تعليمية بتاونات ينظمون وقفة احتجاجية بعد حرمانهم من الدراسة..وهذه هي

حكومة ''المهدي المنتظر''

عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان.. تفاصيل خطيرة+فيديو

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 19:08 عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان.. تفاصيل خطيرة+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان.. تفاصيل خطيرة+فيديو
علمت ''شوف تيفي'' بأن مجموعة من المواطنين، أحبطوا قبل قليل خطة لص سرق حقيبة سائح بمدينة مراكش بالقرب من المسرح البلدي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن مجموعة من المواطنين، أحبطوا قبل قليل خطة لص سرق حقيبة سائح بمدينة مراكش بالقرب من المسرح البلدي.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن اللص المسلح بسلاح أبيض من الحجم الصغير، وجد نفسه محاصرا من طرف مجموعة من المواطنين، حيث قام بتهديده بشرملته وشرملة نفسه إذا ما تم الاقتراب منه.
وكما يظهر الفيديو الذي حصلت عليه ''شوف تيفي'' فإن اللص حاول الفرار إلا أن المواطنين المتواجدين بعين المكان قاموا بمطاردته والإمساك به، بينما اختار آخرون أن يوجهوا له مجموعات من اللكمات تأديبا له لتنفيذ عملية السرقة ولقيامه بالاعتداء عليهم.

وفور إيقاف اللص، حلت المصالح الأمنية بمكان إيقافه، وقامت باقتياده للتحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المسلح المسرح البلدي مراكش شرملة مواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم

ياربي السلامة.. زوج حاول قتل زوجته بسيدي قاسم وتدخل بطولي لأحد المواطنين..فيديو صادم | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. زوج حاول قتل زوجته بسيدي قاسم وتدخل بطولي لأحد المواطنين..فيديو صادم

نقل موظف بسجن بويزكارن نحو المستشفى بعد إعتداء وحشي لعصابة بواسطة الرشق بالحجارة | حوادث و حقوق

نقل موظف بسجن بويزكارن نحو المستشفى بعد إعتداء وحشي لعصابة بواسطة ''الرشق بالحجارة''

حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب مغربي يوجه عتاب مباشر لعادل الميلودي ..الفنان ديالنا خرج عليا بهاذ الصورة وهاشنو دار | بــووز
منذ 16 دقيقة

شاب مغربي يوجه عتاب مباشر لعادل الميلودي ..الفنان ديالنا خرج عليا بهاذ الصورة وهاشنو دار

بالفيديو..مديرية الأرصاد الجوية تحذر المغاربة | تسجيلات صوتية

بالفيديو..مديرية الأرصاد الجوية تحذر المغاربة

محاولة قتل زوج لزوجته .. و تدخل بطولي لأحد المارة | زووم

محاولة قتل زوج لزوجته .. و تدخل بطولي لأحد المارة

عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان | بــووز

عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أفراد من حركة 20 فبراير يستغلون اعتصام عائلة بعمود ريزو بتفيلت ويدخلون في مواجهات عنيفة مع الشرطة | مجتمع
منذ 28 دقيقة

أفراد من حركة 20 فبراير يستغلون اعتصام عائلة ''بعمود ريزو'' بتفيلت ويدخلون في مواجهات عنيفة مع

بعد حادث بني ملال، الفايسبوكيون يصطفون إلى جانب الأمن ويطالبون بإطلاق الرصاص على المشرملين | بوليتيك

بعد حادث بني ملال، الفايسبوكيون يصطفون إلى جانب الأمن ويطالبون بإطلاق الرصاص على المشرملين

عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد..هذا هو مصير الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول قتل زوجته بسيدي قاسم

ياربي السلامة.. زوج حاول قتل زوجته بسيدي قاسم وتدخل بطولي لأحد المواطنين..فيديو صادم | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. زوج حاول قتل زوجته بسيدي قاسم وتدخل بطولي لأحد المواطنين..فيديو صادم

﻿ ﻿
اليوم 19:00 GMT

عاجل: نقل جواد السايح إلى مستعجلات المستشفى العسكري بكلميم لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.