عاجل..مواطنون طاردوا شابا مسلحاً سرق حقيبة سائح في مراكش وسلخوه مزيان.. تفاصيل خطيرة+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مجموعة من المواطنين، أحبطوا قبل قليل خطة لص سرق حقيبة سائح بمدينة مراكش بالقرب من المسرح البلدي.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' بأن مجموعة من المواطنين، أحبطوا قبل قليل خطة لص سرق حقيبة سائح بمدينة مراكش بالقرب من المسرح البلدي.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن اللص المسلح بسلاح أبيض من الحجم الصغير، وجد نفسه محاصرا من طرف مجموعة من المواطنين، حيث قام بتهديده بشرملته وشرملة نفسه إذا ما تم الاقتراب منه.

وكما يظهر الفيديو الذي حصلت عليه ''شوف تيفي'' فإن اللص حاول الفرار إلا أن المواطنين المتواجدين بعين المكان قاموا بمطاردته والإمساك به، بينما اختار آخرون أن يوجهوا له مجموعات من اللكمات تأديبا له لتنفيذ عملية السرقة ولقيامه بالاعتداء عليهم.

وفور إيقاف اللص، حلت المصالح الأمنية بمكان إيقافه، وقامت باقتياده للتحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.