عاجل: نقل جواد السايح إلى مستعجلات المستشفى العسكري بكلميم لهذا السبب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي جواد السايح نقل في هذه الأثناء على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى العسكري بمدينة كلميم.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي جواد السايح نقل في هذه الأثناء على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى العسكري بمدينة كلميم.

و حسب مصادرنا الخاصة،أصيب السايح بأزمة صحية مباشرة و هو في طريق عودته من عرض مسرحي قدمه بمدينة كلميم.

و مباشرة بعدما تم نقل السايح إلى المستشفى تبين بعد التشخيص الأولي للأطباء أنه أصيب بثقب على مستوى القولون ''المصران''، الأمر الذي يستدعي إجراء عملية مستعجلة.

ولمعاناته المادية، أضافت مصادرنا ،أن السايح طلب من أعضاء الفرقة الاتصال بنقابة الفنانين بهدف مساعدته على تكاليف العملية إلا أن هاتفهم ظل يرن بدون مجيب.

