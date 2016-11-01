هل يلتقي لمجرد متهمته لورا بريول هذا الأسبوع وينتهي مسلسل السجن الاحتياطي ﻿

كشفت مصادر فرنسية أن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد ستعرف انفراجا هذا الأسبوع، على خلفية اتهامه من طرف فتاة فرنسية بمحاولة الاغتصاب والتعنيف.

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كشفت مصادر فرنسية أن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد ستعرف انفراجا هذا الأسبوع، على خلفية اتهامه من طرف فتاة فرنسية بمحاولة الاغتصاب والتعنيف.

وكشفت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن تحضر الفتاة لجلسة المحاكمة التي ستنعقد هذا الأسبوع، وقد تنهي الحبس الاحتياطي للمعلم الذي سقط وسط خيوط مؤامرة تحدثت عنها وسائل إعلام عالمية وربطت بين ظهور أكثر من شخص حول النجم ليلة اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية بفندق ماريوث بباريس.