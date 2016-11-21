بالصور..تلاميذ مؤسسة تعليمية بتاونات ينظمون وقفة احتجاجية بعد حرمانهم من الدراسة..وهذه هي التفاصيل ﻿

قام مئات من تلاميذ ثانوية الإمام الشطيبي، غفساي، التابعة للمديرية الإقليمية تاونات، اليوم الاثنين، بتنظيم وقفة احتجاجية رافضة للإضراب الذي دخل فيه الأساتذة المتدربون لأزيد من أسبوعين.

''شوف تيفي''

قام مئات من تلاميذ ثانوية الإمام الشطيبي، غفساي، التابعة للمديرية الإقليمية تاونات، اليوم الاثنين، بتنظيم وقفة احتجاجية رافضة للإضراب الذي دخل فيه الأساتذة المتدربون لأزيد من أسبوعين.



وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فإن الوقفة الاحتجاجية انطلقت مع الساعة العاشرة صباحا،حيث عبر التلاميذ المشاركون عن استيائهم من حرمانهم من حصصهم الدراسية بالمؤسسة لأزيد من أسبوعين، بعدما دخل الأساتذة المتدربون في إضراب مفتوح للأسبوع الثاني على التوالي، مما سيساهم في عرقلة وسير العملية التعليمية بتراب الإقليم، خاصة وأن التلاميذ مقبلين على اجتياز الامتحان الإشهادي، وكذا فروض المراقبة المستمرة.



جدير بالذكر بأن الأساتذة المتدربين دخلوا في إضراب مفتوح بالعديد من الأكاديميات بالمغرب احتجاجا على مرسومي بلمختار وعلى خرق اتفاق 21 أبريل.