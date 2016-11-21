 مثير وبالصورة..مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:''صوت المؤدنين عفا عليه الزمن'' ﻿
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مثير وبالصورة..مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:''صوت المؤدنين عفا عليه الزمن''

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 17:50 مثير وبالصورة..مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:صوت المؤدنين عفا عليه الزمن | صحافة
مثير وبالصورة..مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:''صوت المؤدنين عفا عليه الزمن''
في تعليقها على منع الأذان بالقدس المحتلة من طرف سلطات المحتل الإسرائيلي، خرجت مقدمة النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية بالقناة الثانية ''غزلان طيبي'' بتدوينة مثيرة، طلبت من خلالها الرئيس الإسرائيلي

  ''شوف تيفي''

 

في تعليقها على منع الأذان بالقدس المحتلة من طرف سلطات المحتل الإسرائيلي، خرجت مقدمة النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية بالقناة الثانية ''غزلان طيبي'' بتدوينة مثيرة، طلبت من خلالها الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التراجع عن قرار المنع، موضحة تفهمها بأن صوت المؤذنين الذي يمكن أن يكون مزعجا للبعض قد عفا عنه الزمن.

وفور وضع طيبي لهذه التدوينة وبداية انتشارها بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير، حيث طالب الجميع من غزلان طيبي الاعتذار على الفور باعتبارها الآذان أمرا عفا عنه الزمن، بينما طالب آخرون القناة الثانية ''دوزيم'' بفتح تحقيق مع المقدمة حول هذه التدوينة لأنها وحسب اعتقادهم إساءة صريحة للإسلام والمسلمين الذين يعتبرون الآذان أمرا لا يمكن اعتباره عفا عنه الزمن ويمكن التخلي عنه أو منع رفعه.

تجدر الإشارة إلى أن غزلان الطيبي، قامت بالعديد من الزيارات إلى إسرائيل ونشرت العديد من الصور لها ما أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:''صوت المؤدنين عفا عليه الزمن''

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القناة الثانية اللغة الفرنسية دوزيم غزلان طيبي

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