حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور ﻿

شهدت الطريق المؤدية لمدينة القنيطرة من مدينة سلا اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة، عقب انزلاق سيارة خفيفة نتيجة التساقطات المطرية.

''شوف تيفي''



شهدت الطريق المؤدية لمدينة القنيطرة من مدينة سلا اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة، عقب انزلاق سيارة خفيفة نتيجة التساقطات المطرية.

واصطدمت السيارة التي كان على متنها حوالي أربعة أشخاص، بحافلة كبيرة لنقل المسافرين وهو الأمر الذي كاد أن ينتهي بوقوع فاجعة طرقية حقيقية.

وبالرغم من خطورة الحادث فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، إلا أنه خلف خسائر مادية جسيمة خاصة بالحافلة التي كانت تقل العشرات من المسافرين.