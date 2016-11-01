بعد الممثل العالمي ليوناردو ديكابريو.. جورج كلوني جاي للمغرب وها علاش ﻿

شوف تيفي:
أصبح من العادي أن يحل نجوم العالم ونجوم الفن السابع خصوصا في المغرب من أجل الاستجمام أو تصوير عمل سينمائي، حيث سيحل العالمي جورج كلوني بالمناطق الجنوبية للمملكة من أجل تصوير أحدث أفلامه السينمائية.
وحسب ما ذكرته مصادر إعلامية أمريكية فإن جورج سينتج عمله الجديد من خلال شركته ''سموك هاوس''، والتي سبق لها أن أنتجت مجموعة من الأعمال السينمائية العالمية لجورج الذي يحظى بمكانة كبيرة وسط الساحة الفنية العالمية.
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