رئيس جمهورية مدغشقر يقيم مأدبة غداء رسمية على شرف الملك ﻿

أقام رئيس جمهورية مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بأنتاناناريفو، مأدبة غداء رسمية على شرف الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، والوفد المرافق

''شوف تيفي''

أقام رئيس جمهورية مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بأنتاناناريفو، مأدبة غداء رسمية على شرف الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، والوفد المرافق للملك.

وحضر هذه المأدبة، الوزير الأول وأعضاء الحكومة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين و سامي الشخصيات الملغاشية.