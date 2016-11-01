بالفيديو..مطاردة هوليودية لأخطر ''بزناس'' بالبيضاء و ها شنو وقع ﻿

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مطاردة هوليودية تلك التي عاينها ظهر اليوم الإثنين، سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء،بعدما تمكنت العناصر الأمنية بالدائرة الأولى بالمدينة القديمة من توقيف أخطر بزناس.
و قد طاردت العناصر الأمنية معززة بفرقة الصقور، البزناس(ع.م) الذي أبدى مقاومة كبيرة ،حيث هدد رجال الأمن من داخل منزله.
و بعد حوالي ساعة، تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على البزناس و بحوزته 4 كيلوغرامات من الحشيش.
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