الأمانة العامة ''للبيجيدي'' تجتمع لمناقشة خيارات تشكيل الحكومة بما فيها إعادة الإنتخابات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ستجتمع يوم غد الثلاثاء بالمقر المركزي برئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ستجتمع يوم غد الثلاثاء بالمقر المركزي برئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الإجتماع العادي سيناقش في جدول أعماله نقطتين مركزيتين، حيث سيتداول قادة البيجيدي حول بعض القرارات والمساطر التنظيمية الداخلية للحزب، بينها تقرير لمؤسسة المجالس المنتخبة الخاصة بالحزب، فيما النقطة الثانية المركزية في الإجتماع المشاورات المتعثرة لتشكيل الحكومة.

وأجابت ذات المصادر عن سؤال ''لشوف تيفي'' حول ما يتداول في الصفحات الفايسبوكية عن مطالبة شبيبة البيجيدي في إجتماعها الأخير بن كيران بالذهاب إلى إنتخابات مبكرة، إستبعد ذات المصدر إعادة الإنتخابات على الأقل في السنة الحالية، نظرا للتكلفة المالية والسياسية للعملية، لكن إستمرار ''الإبتزاز'' سيفرض على بن كيران التوجه للشعب بهدف منحه الأغلبية.

وأضاف ذات المصدر، أن الإجتماع سيناقش جميع السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة أو فشلها، لكن المؤشرات المتوفرة في الوقت الحالي تتطلب التريث والمزيد من الإنتظار على الأقل إلى حين عودة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.