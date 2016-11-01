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تأسيس حزب سياسي جديد في المغرب بعد تشكيل حكومة بن كيران

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 16:25 تأسيس حزب سياسي جديد في المغرب بعد تشكيل حكومة بن كيران | بوليتيك
تأسيس حزب سياسي جديد في المغرب بعد تشكيل حكومة بن كيران
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن الحزب الليبرالي المغربي يستعد إلى تغيير إسمه ورمزه الإنتخابي، بعد إجتماع مع منشقين عن حزب الديموقراطيين الجدد، وفعاليات سياسية غاضبة من أحزاب أخرى.

شوف تيفي 


كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن الحزب الليبرالي المغربي يستعد إلى تغيير إسمه ورمزه الإنتخابي، بعد إجتماع مع منشقين عن حزب الديموقراطيين الجدد، وفعاليات سياسية غاضبة من أحزاب أخرى.

وحسب ذات المصادر، إنعقد إجتماع في الموضوع الخميس الماضي، حضره قياديون سابقين بحزب الديموقراطيين الجدد و نظرائهم بالحزب الليبرالي المغربي، حيث إتفق الطرفان على إعادة هيكلة الحزب الليبرالي المغربي، بعد حل جميع تنسيقياته وطنيا بسبب الضائقة المالية التي يمر منها بعد وقف دعم وزارة الداخلية لرفضه المشاركة في الإنتخابات التشريعية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحزب المنتظر الإعلان عنه بصيغته الجديدة، سيعلن عنه في ندوة وطنية سيحدد لها تاريخ زمني بعد تشكيل الحكومة، حيث سيحمل الحزب الجديد كلمة ''الشعب'' في إسمه، مع رمز جديد مخالف للرمز الذي يحمله الحزب الليبرالي حاليا ''الأسد''، فيما ينتظر أن يتم تعيين المحامي ''إسحاق شارية'' كأمين عام للمولود السياسي المنتظر خروجه للوجود على أنقاض الحزب الليبرالي بالإضافة إلى شخصيات سياسية من حزب الديموقراطيين الجدد خاصة الغاضبين منهم بزعامة قيادي سابق، دخل في صراع قضائي مع رئيس حزب الديموقراطيين الجدد على حد تعبير ذات المصادر.

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تأسيس حزب سياسي جديد في المغرب بعد تشكيل حكومة بن كيران

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