فضيحة من العيار الثقيل..حضيو شنو كتاكلو: مرجان كيبيع بيض متعفن فيه الفلالس+صور صادمة ﻿

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عنها مصادر مسفيوية محلية من بينها صفحات فايسيوكية، ويتعلق الأمر بعثور مواطنة أول أمس السبت خلال شرائها لـ ''بلاطو البيض'' من مرجان مدينة آسفي على بيض فاسد ومتعفن

"شوف تيفي"

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عنها مصادر مسفيوية محلية من بينها صفحات فايسيوكية، ويتعلق الأمر بعثور مواطنة أول أمس السبت خلال شرائها لـ "بلاطو البيض" من مرجان مدينة آسفي على بيض فاسد ومتعفن وبه "فلالس" في طور التكوين.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن هذا البيض المتعفن، يؤكد بأنه "بريمي" وقد تم تخزينه بطريقة غير ملائمة قد تنعكس على صحة المواطن، مشيرة إلى أن مرجان مدينة آسفي يعرف مجموعة من التجاوزات بعد تداول فضائح تؤكد وجود سلع متعفنة بهذا المركب التجاري.

وتفاعل نشطاء فايسبوكيون مع هذه الصور المتداولة للبيض المتعفن، حيث طالب الجميع المسؤولين عن مراقبة الجودة بالإسراع إلى فرض عقوبات قاسية على جميع المركبات التجارية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية ومن بينها مرجان.