 فضيحة من العيار الثقيل..حضيو شنو كتاكلو: مرجان كيبيع بيض متعفن فيه الفلالس+صور صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هل يلتقي لمجرد متهمته لورا بريول هذا الأسبوع وينتهي مسلسل السجن الاحتياطي | ثقافة و فنون

هل يلتقي لمجرد متهمته لورا بريول هذا الأسبوع وينتهي مسلسل السجن الاحتياطي

بالصور..تلاميذ مؤسسة تعليمية بتاونات ينظمون وقفة احتجاجية بعد حرمانهم من الدراسة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بالصور..تلاميذ مؤسسة تعليمية بتاونات ينظمون وقفة احتجاجية بعد حرمانهم من الدراسة..وهذه هي

مثير وبالصورة..مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:صوت المؤدنين عفا عليه الزمن | صحافة

مثير وبالصورة..مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:''صوت المؤدنين عفا عليه

حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور

بعد الممثل العالمي ليوناردو ديكابريو.. جورج كلوني جاي للمغرب وها علاش | ثقافة و فنون

بعد الممثل العالمي ليوناردو ديكابريو.. جورج كلوني جاي للمغرب وها علاش

رئيس جمهورية مدغشقر يقيم مأدبة غداء رسمية على شرف الملك | بوليتيك

رئيس جمهورية مدغشقر يقيم مأدبة غداء رسمية على شرف الملك

بالفيديو..مطاردة هوليودية لأخطر بزناس بالبيضاء و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..مطاردة هوليودية لأخطر ''بزناس'' بالبيضاء و ها شنو وقع

الأمانة العامة للبيجيدي تجتمع لمناقشة خيارات تشكيل الحكومة بما فيها إعادة الإنتخابات | بوليتيك

الأمانة العامة ''للبيجيدي'' تجتمع لمناقشة خيارات تشكيل الحكومة بما فيها إعادة الإنتخابات

تأسيس حزب سياسي جديد في المغرب بعد تشكيل حكومة بن كيران | بوليتيك

تأسيس حزب سياسي جديد في المغرب بعد تشكيل حكومة بن كيران

حكومة ''المهدي المنتظر''

فضيحة من العيار الثقيل..حضيو شنو كتاكلو: مرجان كيبيع بيض متعفن فيه الفلالس+صور صادمة

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 15:55 فضيحة من العيار الثقيل..حضيو شنو كتاكلو: مرجان كيبيع بيض متعفن فيه الفلالس+صور صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة من العيار الثقيل..حضيو شنو كتاكلو: مرجان كيبيع بيض متعفن فيه الفلالس+صور صادمة
فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عنها مصادر مسفيوية محلية من بينها صفحات فايسيوكية، ويتعلق الأمر بعثور مواطنة أول أمس السبت خلال شرائها لـ ''بلاطو البيض'' من مرجان مدينة آسفي على بيض فاسد ومتعفن

"شوف تيفي"

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عنها مصادر مسفيوية محلية من بينها صفحات فايسيوكية، ويتعلق الأمر بعثور مواطنة أول أمس السبت خلال شرائها لـ "بلاطو البيض" من مرجان مدينة آسفي على بيض فاسد ومتعفن وبه "فلالس" في طور التكوين.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن هذا البيض المتعفن، يؤكد بأنه "بريمي" وقد تم تخزينه بطريقة غير ملائمة قد تنعكس على صحة المواطن، مشيرة إلى أن مرجان مدينة آسفي يعرف مجموعة من التجاوزات بعد تداول فضائح تؤكد وجود سلع متعفنة بهذا المركب التجاري.

وتفاعل نشطاء فايسبوكيون مع هذه الصور المتداولة للبيض المتعفن، حيث طالب الجميع المسؤولين عن مراقبة الجودة بالإسراع إلى فرض عقوبات قاسية على جميع المركبات التجارية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية ومن بينها مرجان.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مرجان البيض فراخ صفحات فايسبوكية الجودة آسفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور

بالفيديو..مطاردة هوليودية لأخطر بزناس بالبيضاء و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..مطاردة هوليودية لأخطر ''بزناس'' بالبيضاء و ها شنو وقع

عاجل..شخص قتل شقيقه بضربة قاتلة بهراوة بدمنات..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل..شخص قتل شقيقه بضربة قاتلة بهراوة بدمنات..وها علاش

بالصور.. رجل يهدد بالإنتحار بسبب حكم الإفراغ | حوادث و حقوق

بالصور.. رجل يهدد بالإنتحار بسبب حكم الإفراغ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخر ماجادت به ساحة المشرملين في عالم الحلاقة بالشاقور ... فاس | زووم
منذ 2 ساعات

أخر ماجادت به ساحة المشرملين في عالم الحلاقة بالشاقور ... فاس

أروع فيلم مغربي كوميدي جديد هنا طاح الريال Film Marocian comédie HNA TA7 REAL 2016 | قنوات أخرى

أروع فيلم مغربي كوميدي جديد هنا طاح الريال Film Marocian comédie HNA TA7 REAL 2016

مداولة : الحمل والتخلص من جثة جنين HD Moudawala | قنوات أخرى

مداولة : الحمل والتخلص من جثة جنين HD Moudawala

بالفيديو.. لأول مرة الراقصة نور رفقة ابنتها‎ | زووم

بالفيديو.. لأول مرة الراقصة نور رفقة ابنتها‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هل يلتقي لمجرد متهمته لورا بريول هذا الأسبوع وينتهي مسلسل السجن الاحتياطي | ثقافة و فنون
منذ 36 دقيقة

هل يلتقي لمجرد متهمته لورا بريول هذا الأسبوع وينتهي مسلسل السجن الاحتياطي

بالصور..تلاميذ مؤسسة تعليمية بتاونات ينظمون وقفة احتجاجية بعد حرمانهم من الدراسة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بالصور..تلاميذ مؤسسة تعليمية بتاونات ينظمون وقفة احتجاجية بعد حرمانهم من الدراسة..وهذه هي

مثير وبالصورة..مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:صوت المؤدنين عفا عليه الزمن | صحافة

مثير وبالصورة..مقدمة نشرة أخبار في دوزيم في تعليقها على منع الأذان بالقدس:''صوت المؤدنين عفا عليه

حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بسبب التساقطات المطرية بطريق القنيطرة+صور

﻿ ﻿
اليوم 13:59 GMT

عاجل..طنجة تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.