بعد تداول خبر حملها.. إليسا تخرج عن صمتها+فيديو ﻿

شوف تيفي
نفت الفنانة اللبنانية إليسا أن يكون خبر حملها صحيحا وذلك بعد تداول أنباء روجت لحملها عبر مواقع التواصل الإجتماعي استنادا إلى مقطع فيديو خلال إحيائها إحدى السهرات الغنائية ببطنها المنتفخ مما أثار استغراب معجبيها .
وأكدت،إليسا أنها ليست حاملا ، حيث قالت إنها من الفنانات اللاتي يواجهن العديد من الشائعات والأخبار الزائفة.
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