عاجل..شخص قتل شقيقه بضربة قاتلة بهراوة بدمنات..وها علاش ﻿

"شوف تيفي"
شهدت منطقة أيت فلاض بالجماعة القروية سيدي يعقوب بدمنات اليوم الإثنين، جريمة قتل بشعة، بطلها شخص قام بقتل شقيقه المسن.
وحسب مصادر محلية فإن الجاني، دخل في جدال حاد مع شقيقه السبعيني بسبب نزاع بينهما حول حقل للزيتون، لتتطور الأمور بينهما إلى قيام الأول بتوجيه ضربة قاتلة للثاني على مستوى الرأس بواسطة هراوة خشبية.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا لاعتقال الجاني الذي فر من الدوار، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.
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