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بالصور.. رجل يهدد بالإنتحار بسبب حكم الإفراغ

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 15:24 بالصور.. رجل يهدد بالإنتحار بسبب حكم الإفراغ | حوادث و حقوق
بالصور.. رجل يهدد بالإنتحار بسبب حكم الإفراغ
هدد صباح اليوم الإثنين رجل خمسيني بالإنتحار يقطن بشارع محمد السادس التابع لمقاطعة درب السلطان -الدارالبيضاء، وذلك بسبب الحكم عليه بالإفراغ.

شوف تيفي

 هدد صباح اليوم الإثنين رجل خمسيني بالإنتحار يقطن بشارع محمد السادس التابع لمقاطعة درب السلطان -الدارالبيضاء، وذلك بسبب الحكم عليه بالإفراغ.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان فإن المعني بالأمر حاول الإنتحار بسبب ما وصفه بالظلم و «الحكرة» التي تعرض لها من طرف صاحب المنزل، بعد قرار الإفراغ خصوصا و أنه يدفع واجب الكراء بانتظام.

وبهذا الخصوص، حلت العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية إلى عين المكان للتدخل ومحاولة إقناع الرجل بالعدول عن قراره، وكذا فتح محضر في الواقعة.

رجل يهدد بالإنتحار بسبب الحكم عليه بالإفراغ

رجل يهدد بالإنتحار بسبب الحكم عليه بالإفراغ

رجل يهدد بالإنتحار بسبب الحكم عليه بالإفراغ

رجل يهدد بالإنتحار بسبب الحكم عليه بالإفراغ

رجل يهدد بالإنتحار بسبب الحكم عليه بالإفراغ

 

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رجل يهدد بالإنتحار إفراغ شوف تيفي

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