بالصور.. رجل يهدد بالإنتحار بسبب حكم الإفراغ ﻿

هدد صباح اليوم الإثنين رجل خمسيني بالإنتحار يقطن بشارع محمد السادس التابع لمقاطعة درب السلطان -الدارالبيضاء، وذلك بسبب الحكم عليه بالإفراغ.

شوف تيفي

هدد صباح اليوم الإثنين رجل خمسيني بالإنتحار يقطن بشارع محمد السادس التابع لمقاطعة درب السلطان -الدارالبيضاء، وذلك بسبب الحكم عليه بالإفراغ.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان فإن المعني بالأمر حاول الإنتحار بسبب ما وصفه بالظلم و «الحكرة» التي تعرض لها من طرف صاحب المنزل، بعد قرار الإفراغ خصوصا و أنه يدفع واجب الكراء بانتظام.

وبهذا الخصوص، حلت العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية إلى عين المكان للتدخل ومحاولة إقناع الرجل بالعدول عن قراره، وكذا فتح محضر في الواقعة.