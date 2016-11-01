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صادم: مئات الأساتذة كيتسالو الوزير بلمختار 66 ريال منذ 5 أشهر.. كيفاش هاذ لعجب

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 15:00 صادم: مئات الأساتذة كيتسالو الوزير بلمختار 66 ريال منذ 5 أشهر.. كيفاش هاذ لعجب | بوليتيك
صادم: مئات الأساتذة كيتسالو الوزير بلمختار 66 ريال منذ 5 أشهر.. كيفاش هاذ لعجب
يبدو أن خيمة التعليم ما تزال مائلة، حتى بعد اعتماد أكثر من جهة على تدعيمها بركائز المخططات التي لا تهش ولا تنش، من الخماسية في الستينات إلى الاستعجالية في عصرنا الحالي.. والواقع، إن حال التعليم

شوف تيفي

يبدو أن خيمة التعليم ما تزال مائلة، حتى بعد اعتماد أكثر من جهة على تدعيمها بركائز المخططات التي لا تهش ولا تنش، من الخماسية في الستينات إلى الاستعجالية في عصرنا الحالي.. والواقع، إن حال التعليم ببلادنا يجسده واقع رجال التعليم والمؤسسات التعليمية والتلاميذ أيضا.. فلا الأستاذ يشتغل في ظروف جيدة، ولا المؤسسات تساعد على تفعيل أمثل للمخططات الإصلاحية، ولا التلاميذ يتلقون المادة التعليمية بالجودة اللازمة مادام الإصلاح قد تعثر عند المعلم والمؤسسة.

وللاطلاع على مشاكل رجال التعليم، فبنقرة واحدة في الفضاء الأزرق تظهر الحالة المزرية التي يعيشها المعلمون الذين نقلوا احتجاجاتهم إلى الفايسبوك، حيث تبرز بعض الوقائع أن هناك كما هائلا من الأساتذة ما يزالون في حالة انتظار لصرف بعض التعويضات المستحقة، منذ حوالي 5 أشهر.

لذلك، يتساءل البعض، هل يمكن أن نصلح "شي تعليم وأساتذة مزال تيسالوا بلمختار بعد مرور 5 أشهر على امتحانات الباكالوريا 3 دراهم و30 فرانك كتعويض عن مهمة تصحيح كل ورقة ديال امتحانات الباكالوريا". تصوروا أستاذ بوضعيته المزرية كيتسال الدولة فرنكات قليلة كل هذه المدة في الوقت الذي يستفيد البرلمانيون من 2000 درهم والنقابيين 2500 درهم لأعضاء المكتب مقابل حضور أي اجتماع للمجلس الأعلى للتربية والتكوين..

إنه التناقض الصارخ الذي تعيشه مؤسسات الدولة لذلك، إذا ظهر السبب بطل العجب.. وإن كان ما يعيشه التعليم من عطب لا يحتاج إلى إيضاح السبب.

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التعليم أساتذة مخطط المجلس الأعلى بلمختار درهم

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