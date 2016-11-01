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الملك يجري بأنتاناناريفو مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية مدغشقر

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 14:58 الملك يجري بأنتاناناريفو مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية مدغشقر | بوليتيك
الملك يجري بأنتاناناريفو مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية مدغشقر
أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بأنتاناناريفو، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية مدغشقر السيد هيري راجاوناريمامبيانينا.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بأنتاناناريفو، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية مدغشقر السيد هيري راجاوناريمامبيانينا.

وفي أعقاب هذه المباحثات، وشح الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا الملك بوسام الحمالة الكبرى الوطنية من الدرجة الثانية، وهو أرفع وسام ملغاشي يمنحه رئيس الجمهورية لقادة الدول الأجانب.

كما وشح الملك رئيس جمهورية مدغشقر بقلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة إثر ذلك تبادل قائدا البلدين الهدايا الرمزية.

وكان الملك قد استعرض،لدى وصوله إلى القصر الرئاسي، تشكيلة من حرس الشرف أدت له التحية.

 

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