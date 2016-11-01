فيديو خطير.. نايضة كروشيات بين أفارقة بمدينة آسفي ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يُظهر معركة حامية الوطيس بين أفارقة بمدينة آسفي.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يُظهر معركة حامية الوطيس بين أفارقة بمدينة آسفي.

وتبادل هؤلاء الأفارقة الضرب بأحد الشوارع الكبرى بمدينة آسفي، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين الذين تمكنوا من إيقاف هذه المعركة الخطيرة.

ويبدو أن هذه المعركة التي اندلعت بين هؤلاء الأفارقة، كانت بسبب رغبتهم في الانفراد والسيطرة على إحدى إشارات المرور من أجل التسول.