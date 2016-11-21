عاجل وبالصور..عمليات صيانة بقنطرة محمد السادس الجديدة ﻿

"شوف تيفي"
رصدت "شوف تيفي" اليوم الاثنين، عمليات الصيانة التي تجري في هذه اللحظات بقنطرة محمد السادس بالجديدة التي تم افتتاحها أخيرا.
وتجري عمليات الصيانة بالقنطرة المعلقة من أجل ترميم بعد الشقوق غير الخطيرة والتي ظهرت قبل أيام.
وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن القنطرة المعلقة التي تعد الأكبر على الصعيد الإفريقي، تعرف حركة مرور عادية.
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