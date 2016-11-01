بن كيران يزور الديار المقدسة لتأدية العمرة بعد لقائه المرتقب بعزيز أخنوش ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ينتظر عودة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش للمغرب، لإستئناف المشاورات لتشكيل الحكومة الثانية تحت رئاسته.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ينتظر عودة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش للمغرب، لإستئناف المشاورات لتشكيل الحكومة الثانية تحت رئاسته.

وقالت ذات المصادر، إن عبد الإله بن كيران من المحتمل أن يقوم بزيارة الديار المقدسة لتأدية مناسك العمرة، بعد لقائه المنتظر مع عزيز أخنوش سواء تم الإتفاق على تشكيل الحكومة أو فشلت المفاوضات المنتظرة مباشرة بعد عودة عزيز أخنوش.

وأوضحت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران، كان سيقوم بتأدية مناسك العمرة في شهر غشت الماضي تزامنا مع العطلة السنوية لأعضاء الحكومة، لكن دخول حزبه العدالة والتنمية غمار الإنتخابات التشريعية وتأطيره للمهرجانات الخطابية دعما لمرشحي حزبه، دفعته إلى تأجيل زيارة الأماكن المقدسة من أجل العبادة.

وسبق لبن كيران أن قام بتأدية مناسك العمرة في وقت سابق مرفوقا بزوجته "نبيلة بن كيران" بعد إستشارة الملك محمد السادس.

من جهة ثانية، لم يستبعد مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سفره إلى الديار السعودية بهدف العمرة، نظرا للضغط الكبير الذي يعيشه بن كيران، حيث أصبح منذ فشل لقائه بأخنوش بمدينة مراكش على هامش "الكوب22" لا يغادر منزله مطلقا، بل جميع لقاءاته تتم في منزله بالرباط.