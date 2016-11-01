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عاجل..طنجة تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات+فيديو

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 13:59 عاجل..طنجة تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..طنجة تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات+فيديو
تعرف مدينة طنجة في هذه اللحظات تساقطات مطرية مهمة، ما تسبب في غرق العديد من أحياء عاصمة البوغاز نتيجة تجمع مياه الأمطار.

"شوف تيفي"

 تعرف مدينة طنجة في هذه اللحظات تساقطات مطرية مهمة، ما تسبب في غرق العديد من أحياء عاصمة البوغاز نتيجة تجمع مياه الأمطار.

 وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، هشاشة البنية التحتية بالمدينة والتي لم تتحمل أولى القطرات المطرية خلال الأسبوع الجاري.

 وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قد أعلنت أمس الأحد أن الأسبوع الجاري، سيعرف هطول أمطار قوية أو تساقطات متراكمة يمكن أن تصل إلى 80 ملمتر، وجو بارد مع تساقط ثلوج.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنه يتوقع هطول أمطار قوية أو زخات ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء المقبل إلى الساعة السادسة من صباح الأربعاء، مضيفة أنه يتوقع تسجيل تساقطات متراكمة يمكن أن تتراوح ما بين 50 و80 ملمتر في كل من مدن طنجة، والمضيق، والفنيدق، وتطوان، والعرائش، وشفشاون، ووزان، وسيدي قاسم، وتاونات، ومولاي يعقوب، والحسيمة، والقنيطرة.

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المغرب شوف تيفي أمطار البنية التحتية عاصمة البوغاز أمطار طنجة القطرات المطرية

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