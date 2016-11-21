 بالصورة.. الكوميدي ناصر القصبي ينسحب من برنامج Arabs Got Talent لهذا السبب ﻿
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بالصورة.. الكوميدي ناصر القصبي ينسحب من برنامج Arabs Got Talent لهذا السبب

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 13:48 بالصورة.. الكوميدي ناصر القصبي ينسحب من برنامج Arabs Got Talent لهذا السبب | دولي
بالصورة.. الكوميدي ناصر القصبي ينسحب من برنامج Arabs Got Talent لهذا السبب
أثار غياب الكوميدي ناصر القصبي عن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب العربية « أراب غوت تالنت » استغراب جماهيره بسبب عدم مشاركته في البرنامج رفقة نجوى كرم وأحمد حيلمي وعلي جابر.

شوف تيفي

 أثار غياب الكوميدي ناصر القصبي عن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب العربية « أراب غوت تالنت » استغراب جماهيره بسبب عدم مشاركته في البرنامج رفقة نجوى كرم وأحمد حيلمي وعلي جابر.

و بعد هذا الجدل نشر ناصر القصبي عبر حسابه الرسمي على تويتر تدوينة يؤكد من خلالها انسحابه من البرنامج والدافع وراء قراره حيث قال "بالفعل أخطر ثلاثي وحشتوني كثير وانسحابي من البرنامج اضطراري بسبب مسلسل العاصوف سأفتقدكم كثيراً".

وأضاف في تدوينة أخرى "الجميلة نجوى، الشرير علي، الحبيب أحمد، أحبكم كثيراً وسأفقدكم أكثر، وموسم قادم ونجاح مبهر بطلتكم الرائعة إن شاء الله".

جدير بالذكر أن علي جابر كان قد نشر مجموعة من الصور تتعلق بكواليس الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent لم يظهر فيها الكوميدي الخليجي ناصر القصبي، الشيء الذي دفع جمهوره للتساءل عن سبب غيابه.

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ثقافة وفنون الكوميدي ناصر القصبي برنامج Arabs Got Talent شوف تيفي

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