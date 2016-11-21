بالصورة.. مسؤول أمريكي رفيع المستوى يرفع الحظر رسميا عن ''الميكا'' في المغرب.. وحنا مفخبارناش ﻿

في الوقت الذي لجأت فيه السلطات إلى إعمال تدابير صارمة في حق مستعملي ''الميكا''، وقبل ذلك تعبئة وزارة حكيمة الحيطي المجتمع من أجل التخلص من الأكياس البلاستيكية وتعويضها بالورقية، لإنجاح تظاهرة ''كوب

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في الوقت الذي لجأت فيه السلطات إلى إعمال تدابير صارمة في حق مستعملي "الميكا"، وقبل ذلك تعبئة وزارة حكيمة الحيطي المجتمع من أجل التخلص من الأكياس البلاستيكية وتعويضها بالورقية، لإنجاح تظاهرة "كوب 22".. ظهر جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، بـ"العلالي" وهو يحمل كيسا بلاستيكيا بنفسجيا، بأحد البزارات بمدينة مراكش.

ويبدو أن كيري الذي يعتبر وجها دبلوماسيا بارزا لدركية العالم (الولايات المتحدة الأمريكية)، قد قام بتطبيع رسمي مع الكيس البلاستيكي الممنوع، في وقت تقوم فيه السلطات المحلية بالمدن والدواوير بدوريات مستمرة في الأسواق من أجل تغريم التجار والبقالين المستعملين لأكياس الميكا.

ومن غرائب هذا التطبيع، أن صورة كيري التي التقطت على هامش مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين بالقرية المناخية بباب إغلي بمراكش، قد تحولت إلى صورة رسمية بعد أن نشرتها السفارة الأمريكية في الرباط بصفحتها الرسمية في الفايسبوك، إلى جانب صورة أخرى ظهر فيها كيري مصحوبا بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط (بوش) وبعض حراسه الشخصيين.. كلها يظهر فيها الصقر كيري حاملا للكيس البلاستيكي البنفسجي المحظور في المغرب..

" كيفاش زعما.. واش الميريكان رفعت الحظر على الميكا ولا أشنو..؟.. الجواب عند الحيطي بطبيعة الحال.