فضيحة..مسلسل قائد الدروة يتكرر بالبيضاء..ابتزاز رئيس جماعة وخليلته المتزوجة التي أنجبت منه .. تفاصيل صادمة ﻿

تم أمس الأحد، إحالة رئيس جماعة بوسكورة وخليلته المتزوجة وشقيقان، على أنظار النيابة العامة بابتدائية عين السبع، كان قد اعتقلا بعد ابتزازهما لرئيس المجلس الجماعي، بتسليمهما مبلغ 40 مليون سنتيم،

"شوف تيفي"

تم أمس الأحد، إحالة رئيس جماعة بوسكورة وخليلته المتزوجة وشقيقان، على أنظار النيابة العامة بابتدائية عين السبع، كان قد اعتقلا بعد ابتزازهما لرئيس المجلس الجماعي، بتسليمهما مبلغ 40 مليون سنتيم، مقابل ستره في فضيحة جنسية ربطته مع زوجة صهره أسفرت عن حمل وإنجاب مولودة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن رئيس جماعة بوسكورة المتهم والمتابع في حالة سراح في القضية، خضع لأبحاث مكثفة باشرتها معه مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي 2 مارس، أول أمس السبت، بعد افتضاح علاقته الغير الشرعية مع زوجته صهره الذي يقضي عقوبة حبسية مند سنة بسجن العدير بمدينة الجديدة.

وأضافت اليومية بأن رئيس المجلس الجماعي المتهم، هو من وضع شكاية لدى النيابة العامة، يتهم فيها شخصين من ضمنهم امرأة، بابتزازه في مبلغ مالي حوالي 40 مليون سنتيم، وهي الشكاية التي باشرت حول موضوعها مصالح الدرك الملكي بالبيضاء تحقيقاتها، بعد أن تمكنت من نصب كمين للمبتزين واعتقالهما والاستماع اليهما.

وأوضحت مصادر اليومية أنه بعد علم النيابة العامة بمضامين شريطين صوتيين، أمرت بإجراء بحث في التصريحات المتضمنة بهما، وأيضا في مدى صحة وجود العلاقة غير الشرعية بين المعني بالأمر وزوجة السجين الذي لما علم بالقضية غضب من رئيس المجلس الجماعي لبسكورة وطالب بمتابعته وزوجته أمام العدالة، بعد أن نجح رئيس الجماعة في انتزاع تنازل من زوجته التي رفضت متابعته بتهمة الخيانة الزوجية.

وعرف الملف تحرك جهات نافذة لاحتواء الفضيحة في مهدها، بعد أن تردد عدد من هؤلاء على مقر مصالح الدرك وكذلك محكمة عين السبع بعد عرض المتهمين على أنظار النيابة العامة.