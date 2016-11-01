صادم..الأسر المغربية غير متفائلة بخصوص قدرتها على الادخار مستقبلا و 44 في المائة من الأسر تدهور مستواها المعيشي ﻿

أفاد بحث للمندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر المغربية لا تزال غير متفائلة بشأن قدرتها المستقبلية على الادخار.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد بحث للمندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر المغربية لا تزال غير متفائلة بشأن قدرتها المستقبلية على الادخار.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول نتائج الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثالث من سنة 2016، أنه خلال الفصل الثالث، صرحت 84 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 67,9 نقطة عوض ناقص 66,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 70,6 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وبخصوص أسعار المواد الغذائية، تعتبر 88 من الأسر مقابل 0,3 أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وهكذا، حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه السلبي، ليستقر في حدود ناقص 87,7، عوض ناقص 87,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 84,3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفيما يتعلق بآفاق تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 78,6 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,7 في المائة. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,9 نقطة، دون مستوى ناقص 75,3 المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأظهرت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، أيضا، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل خلال الفصل الثالث إلى 73,8 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 عوض 75,7 نقطة خلال الفصل السابق و76,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجل البحث أن 44,8 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة، فيما اعتبرت 27,4 في المائة من الأسر أنه تحسن، مضيفا أنه بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 33,2 في المائة من الأسر تدهوره و40,7 في المائة استقراره، في حين 26,1 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا انتقل رصيد توقعات الأسر إلى ناقص 7,1 نقاط عوض ناقص 7,6 نقاط خلال الفصل السابق، وناقص 7,7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تصور الأسر لتطور البطالة، تتوقع 77,5 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة في حين ترى 6,9 في المائة منها العكس، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,6 نقطة، خلال الفصل الثالث من سنة 2016، حيث عرف تدهورا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية.