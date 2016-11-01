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مؤلم..سيارة تدهس سيدة وتحولها إلى أشلاء وتفر من مكان الحادث بالجديدة

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 13:02 مؤلم..سيارة تدهس سيدة وتحولها إلى أشلاء وتفر من مكان الحادث بالجديدة | حوادث و حقوق
مؤلم..سيارة تدهس سيدة وتحولها إلى أشلاء وتفر من مكان الحادث بالجديدة
شهدت الطريق الرابطة بين مدينة الجديدة ومنطقة مصور راسو، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة، بعد أن دهست سيارة سيدة بطريقة مروعة وفرت من المكان إلى وجهة غير معلومة.

 "شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة الجديدة ومنطقة مصور راسو، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة، بعد أن دهست سيارة سيدة بطريقة مروعة وفرت من المكان إلى وجهة غير معلومة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة، كانت تسير بسرعة جنونية، دهست السيدة بقوة، وتسببت في تحويل النصف العلوي من جسدها لأشلاء.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا لتعرف على هوية سائق السيارة، بينما قام أفراد الوقاية المدنية بجمع أشلاء السيدة لنقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة.

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