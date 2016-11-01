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عاجل:الحموشي يعفي مسؤولين أمنيين لهذه الأسباب

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 12:40 عاجل:الحموشي يعفي مسؤولين أمنيين لهذه الأسباب | بوليتيك
عاجل:الحموشي يعفي مسؤولين أمنيين لهذه الأسباب
بسبب تسجيل تأخير غير مبرر في تدبير ومعالجة العديد من ملفات الزواج التي يتقدم بها نساء ورجال الأمن الوطني، قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي إعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهما، يشغلان على

شوف تيفي

بسبب تسجيل تأخير غير مبرر في تدبير ومعالجة العديد من ملفات الزواج التي يتقدم بها نساء ورجال الأمن الوطني، قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي إعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهما، يشغلان على التوالي رئيس قسم مركزي ورئيس المصلحة التي تشرف على تدبير الأحوال المدنية لموظفي الشرطة بمديرية الموارد البشرية.

و إلى جانب قرار الإعفاء، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني ،حسب مصدر أمني لشوف تيفي،عقوبة التوبيخ في حق رئيس المصلحة المعنية، كما وجه عقوبة الإنذار ورسالة التنبيه لضابط شرطة ممتاز ومساعدة إدارية يعملان معا بنفس المصلحة، فضلا عن تنقيلهم للعمل بالمصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطن، وذلك بسبب التقصير الإداري الذي سجل في حقهم.

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