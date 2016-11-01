 بعد ''جامد كيك'' الفنانة المغربية بشرى خالد ... تغني ''أنا مش زعلانة''‎ ﻿
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بعد ''جامد كيك'' الفنانة المغربية بشرى خالد ... تغني ''أنا مش زعلانة''‎

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 12:36 بعد جامد كيك الفنانة المغربية بشرى خالد ... تغني أنا مش زعلانة‎ | ثقافة و فنون
بعد ''جامد كيك'' الفنانة المغربية بشرى خالد ... تغني ''أنا مش زعلانة''‎
كما وعدت جماهيرها من قبل، أطلقت الفنانة المغربية بشرى خالد أغنيتها الأخيرة التي تحمل اسم ''أنا مش زعلانة'' باللهجة المصرية.

شوف تيفي: فكري ولدعلي

كما وعدت جماهيرها من قبل، أطلقت الفنانة المغربية بشرى خالد أغنيتها الأخيرة التي تحمل اسم "أنا مش زعلانة" باللهجة المصرية.

العمل الجديد التي تختم به الفنانة المغربية بشرى خالد سنة 2016، قامت بتسجيله مؤخرا بإحدى أكبر الأستوديوهات بجمهورية مصر العربية مع شركة egy one، حيث تعامل فيه مع كل من الشاعر رضى المصري والملحن فارس فهمي، والموزع أيمن حجازي وماستورينغ محمد جوده.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة بشرى خالد، وقعت خلال سنة 2016، على مجموعة من الأعمال الفنية، من بينها أغنية "جامد كيك" التي هي من كلمات محمد عبد الله والحان المايسترو علاء غنيم، حيث من المرتقب أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب عما قريب .

 

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بعد جامد كيك الفنانة المغربية بشرى خالد ... تغني أنا مش زعلانة‎

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