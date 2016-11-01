في ظل تعثر تشكيل الحكومة..تفاقم عجز الميزان التجاري ب 150 مليار درهم مع إنخفاض الإستثمارات الأجنبية المباشرة ﻿

كشف المكتب المسؤول عن تنظيم سوق الصرف في المغرب يوم الاثنين إن العجز التجاري في البلاد ارتفع 15.8 بالمائة إلى 149.17 مليار درهم حوالي 14.87 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها

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كشف المكتب المسؤول عن تنظيم سوق الصرف في المغرب يوم الاثنين إن العجز التجاري في البلاد ارتفع 15.8 بالمائة إلى 149.17 مليار درهم حوالي 14.87 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بسبب زيادة الواردات.

وإرتفعت واردات المعدات ب23.8 بالمائة لتبلغ 95.30 مليار درهم في حين زادت واردات السيارات ب 35.5 بالمائة وتحقق رقما جديدا هو 11.98 مليار درهم حسبما أظهرت البيانات.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن المكتب المذكور، أن واردات القمح إرتفعت بنسبة كبيرة مع تضرر الحصاد المحلي العام الماضي جراء الطقس السيئ، حيث إرتفعت قيمة الواردات 38 بالمائة على أساس سنوي إلى 10.24 مليار درهم بنهاية أكتوبر الجاري.

وإنخفضت فاتورة واردات المملكة من الطاقة ب21.5 بالمائة إلى 44.16 مليار درهم على أساس سنوي بفضل انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

وارتفع إجمالي حجم الصادرات 1.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 184.48 مليار درهم بقيادة صادرات السيارات التي زادت 12.2 بالمائة في حين هبطت مبيعات الفوسفات 12.8 بالمائة إلى 32.88 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات السياحة 4.1 بالمائة في حين بلغ حجم التحويلات النقدية من المواطنين المقيمين بالخارج والبالغ عدهم 4.5 مليون مغربي 53.12 مليار درهم بارتفاع نسبته 4.2 بالمائة. وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12.6 بالمائة إلى 27.75 مليار درهم.