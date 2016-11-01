قرد يتسبب في معركة دموية بين قبيلتين بليبيا والحصيلة 16 قتيلا ﻿

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 50 آخرون، في اشتباكات دموية، اندلعت بين قبيلتين، استمرت لأربعة أيام في مدينة سبها الجنوبية.

"شوف تيفي"

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 50 آخرون، في اشتباكات دموية، اندلعت بين قبيلتين، استمرت لأربعة أيام في مدينة سبها الجنوبية.



وحسب وسائل إعلام عالمية فإن الاشتباكات نشبت بين قبيلتين بعد حادث هاجم فيه قرد يخص صاحب متجر من قبيلة القذاذفة مجموعة من فتيات المدارس خلال مرورهن بجوار المتجر.

وحسب وكالة رويترز فإن القرد نزع أغطية الرأس من فوق رؤوس الفتيات مما دفع رجال من قبيلة أولاد سليمان إلى قتل ثلاثة من القذاذفة والقرد.

وأوضحت الوكالة البريطانية بأن الأمور تطورت وحدث تصعيد في اليومين الثاني والثالث مع استخدام الدبابات وقذائف المورتر والأسلحة الثقيلة".