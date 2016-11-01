أسلحة متطورة يتسلمها المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بعد انتخاب ترامب ﻿

تسلم المغرب مباشرة بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب'' دفعة جديدة من مدافع الهاوتزر M-119ضمن برنامج'' إيدا'' للمساعدات العسكرية الامريكية. وتوصلت القوات المسلحة الملكية المغربية الأسبوع

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تسلم المغرب مباشرة بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" دفعة جديدة من مدافع الهاوتزر M-119ضمن برنامج" إيدا" للمساعدات العسكرية الامريكية. وتوصلت القوات المسلحة الملكية المغربية الأسبوع الماضي بالدفعة العسكرية، ورفعت مخزونها من هذا النوع، حيث أصبح المغرب الأول عربيا في عدد مدافع الهاوتزر M-119. حيث أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية أن الجيش المغربي سيحصل كذلك على 600 ناقلة للجنود، وهي ناقلات مصفحة، تصل قيمتها إلى 24 مليون دولاٍر، كما سيحصل الجيش المغربي على 24 ألف رشاش من نوع"إم16".

يذكر أن آخر تصنيف لأقوى جيوش العالم الذي نشره موقع "كلوبال فاير باور" منح الجيش المغربي المرتبة الـ 56 عالمياً و الخامس عربياً، فيما كان يحتل في آخر تصنيف المركز الـ 39 عالمياً.

وبالنسبة للتجهيزات العسكرية المغربية، أبرز التصنيف أن الجيش المغربي يمتلك 1215 دبابة و 2348 مركبة مدرعة، و448 مدفع ذاتي الحركة، و192 نظام متعدد لرمي القذائف.

وأشارت الدراسة إلى أن التجهيزات الموضوعة حيز الخدمة، تتمثل في 282 طائرة مقاتلة، و 50 طائرة هجومية، و 50 طائرة نقل وشحن ، و 81 طائرة تدريب، و 128 هيلوكبتر، و 121 سفينة عسكرية.