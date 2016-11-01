عاجل.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا واعتقال سبعة أشخاص من بينهم مغاربة ﻿

قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الاثنين، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت عددا من الرجال في مطلع الأسبوع وأحبطت هجوما إرهابيا مزمعا.
وحسب وكالة رويترز فإن وزير الداخلية أوضح بأن الأمر يتعلق بسبعة أشخاص من أصول فرنسية ومغربية وأفغانية وأعمارهم بين 29 و37 عاما اعتقلوا بينهم اثنان في مرسيليا ومعظم الباقين في مدينة ستراسبورج الشرقية.
وأضافت الوكالة بأن كازنوف لم يوضح للصحفيين هدف الهجوم الذي كان يجري التخطيط له.
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