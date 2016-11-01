هجوم انتحاري داخل مسجد للشيعة بكابول..وهذا هو عدد القتلى ﻿

قتل 27 شخصا وأصيب 35 آخرون بجروح اليوم الاثنين، في تفجير انتحاري استهدف مسجدا للشيعة خلال إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين.

"شوف تيفي"

قتل 27 شخصا وأصيب 35 آخرون بجروح اليوم الاثنين، في تفجير انتحاري استهدف مسجدا للشيعة خلال إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين.

وحسب وكالة فرانس بريس، فإن مسؤول التحقيق الجنائي في وزارة الداخلية الأفغانية فريدون عبيدي، قال إن "انتحاريا فجر نفسه وسط الزوار في المسجد ما تسبب بمقتل 27 شخصا وإصابة 35 آخرين بجروح".

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي "إنه هجوم انتحاري فعلا وقع داخل مسجد بحر العلوم" في غرب العاصمة الأفغانية".

وأوضحت الوكالة الفرنسية بأن شخصا يدعى الشاهد علي جان، قال في اتصال هاتفي معها "كنت في المسجد والناس يصلون عندما سمعت دويا قويا وتكسر الزجاج"، مضيفا"لم يكن لدي أي فكرة عما يحدث وهربت وأنا اصرخ".