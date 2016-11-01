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رسميا : نيكولا ساركوزي يعلن إنسحابه من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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رسميا : نيكولا ساركوزي يعلن إنسحابه من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 11:44 رسميا : نيكولا ساركوزي يعلن إنسحابه من الانتخابات الرئاسية الفرنسية | دولي
رسميا : نيكولا ساركوزي يعلن إنسحابه من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
أعلن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق إعتزاله الحياة السياسيىة لكونه لن يستطيع الوصول مجددا إلى الترشيح لرئاسة فرنسا عام 2017، مقرا بهزيمته أمام رئيس وزرائه السابق فرنسوا فيون في الإنتخابات

شوف تيفي

أعلن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق إعتزاله الحياة السياسيىة لكونه لن يستطيع الوصول مجددا إلى الترشيح لرئاسة فرنسا عام 2017، مقرا بهزيمته أمام رئيس وزرائه السابق فرنسوا فيون في الإنتخابات التمهيدية لمرشح حزبي اليمين والوسط.

وحسب وكالة فرانس بريس فق تصدر رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات البالغة الأهمية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017، حيث وخلافا للتوقعات، حصل ساركوزي على 21 بالمئة فقط من الأصوات، بحسب ما أظهرت النتائج شبه النهائية، بفارق كبير وراء رئيس وزرائه السابق فيون الذي حصل على 44،1 بالمئة من الأصوات وهو ما شكل مفاجأة.

أما المنافس التاريخي لساركوزي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس بلدية بوردو الان جوبيه فحصل على 28،1 بالمئة من الأصوات، ما يعني أنه سيواجه صعوبة خلال الدورة الثانية للانتخابات الأحد المقبل.

وتميزت الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي بتعبئة قوية، إذ شارك فيها ما بين 3,9 و4,3 ملايين مواطن، بحسب تقديرات تم جمعها لدى إقفال مراكز الاقتراع.

وتعكس هذه المشاركة مدى أهمية هذا الاستحقاق إذ إن الفائز به لديه حظوظ جيدة بحسب الاستطلاعات بأن يتم انتخابه رئيسا لفرنسا على مدى خمسة أعوام إذا فاز في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وفي كلمة مقتضبة، دعا الرئيس السابق (2007-2012) الذي قاد حملة انتخابية يمينية وطرح نفسه مرشحا عن "الغالبية الصامتة" في وجه النخب، مناصريه إلى أن "لا يتبعوا يوما طريق التطرف" السياسي، في إشارة إلى حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

وتابع ساركوزي "لدي احترام كبير لآلان جوبيه، لكن الخيارات السياسية لفرنسوا فيون هي أقرب إلي".

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