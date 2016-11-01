مثير..ضربني وبكى وسبقني وشكى..الواتساب يرسل فتاتين إلى السجن وها علاش ﻿

غريب أن تتسبب لك برمجية صغيرة على هاتفك الذكي في مصيبة كبيرة قد تعصف بمستقبلك الشخصي، ومن نقم التكنولوجيا الجديدة أن تحرمك من حريتك وترسلك إلى غياهب السجون فضلا عن نيل قسط من التعذيب عبر الجلد

شوف تيفي

غريب أن تتسبب لك برمجية صغيرة على هاتفك الذكي في مصيبة كبيرة قد تعصف بمستقبلك الشخصي، ومن نقم التكنولوجيا الجديدة أن تحرمك من حريتك وترسلك إلى غياهب السجون فضلا عن نيل قسط من التعذيب عبر الجلد بسببها.

هذه الواقعة عرفتها المملكة السعودية حيث أدى حوار بذيء وعامر بالهضرة الخايبة بين فتاتين سعوديتين على الواتساب بالإضافة إلى تبادل عبارات السب والقذف بينهما، حسب ما نشرته صحيفة الوطن صباح اليوم الاثنين.

واعتبرت المحكمة السعودية أن الفتاتين ارتكبتا مخالفة تتصل بالجرائم المعلوماتية، وأصدرت حكما بالحبس 10 أيام و20 جلدة لكل واحدة منهما.

وتعود تفاصيل القضية حسب المصدر الإعلامي السعودي بعدما تقدمت فتاة بشكاية ضد الفتاة الأخرى بتهمة سبها بألفاظ دنيئة تم اعتقالها بعد ذلك، لكن التحقيقات بينت أن المشتكية قالت نفس الشيء في صديقتها قبل شهرين ليتم اعتقال الاثنتين والحكم عليهما في نفس القضية.