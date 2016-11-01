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سار للمغاربة.. تخفيض أسعار 14 دواء جديدا.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 10:32 سار للمغاربة.. تخفيض أسعار 14 دواء جديدا.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع
سار للمغاربة.. تخفيض أسعار 14 دواء جديدا.. وهذه هي التفاصيل
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا جديدا لوزارة الصحة، ينص على تخفيض أسعار 14 دواء جديدا من بينها دواء خاص بسرطان الرئة، يفوقه ثمنه المليوني سنتيم للعلبة الواحدة، ودواء خاص بسرطان الثدي

"شوف تيفي"

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا جديدا لوزارة الصحة، ينص على تخفيض أسعار 14 دواء جديدا من بينها دواء خاص بسرطان الرئة، يفوقه ثمنه المليوني سنتيم للعلبة الواحدة، ودواء خاص بسرطان الثدي يفوق سعره حاليا الثلاثة ملايين سنتيم، وتم تخفيض سعره بأكثر من خمسة آلاف درهم.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن القرار الجديد تضمن لائحة أخرى بأكثر من 70 دواء جنيسا جديدا تمت المصادقة على أسعارها،وهي الأدوية التي يمكنها تعويض أدوية أصلية باهظة الثمن، علاوة على المصادقة على أسعار 7 أدوية أصلية جديدة.

وأضافت اليومية بأن الإجراءات الجديدة تندرج في إطار خطوات سابقة همت تخفيض أسعار الآلاف من الأدوية،واعتماد أدوية جنيسة تحقق المفعول نفسه بأسعار منخفضة.

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المغرب شوف تيفي الأدوية أدوية جنيسة اسعار السرطان

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