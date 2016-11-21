شيخ ملقب بـ ''ميزو'' يثر ضجة في مصر ويدعى أنه المهتدي المنتظر..وها شنو وقع ليه+صورة ﻿

نشر الشيخ المصري محمد عبدالله نصر، المعروف في الوسط الإعلامي المصري باسم الشيخ ''ميزو''، عبر صفحته على الفايسبوك، ما أطلق عليه بيانا هاما، أعلن من خلاله أنه ''المهدي المنتظر''.

"شوف تيفي"



نشر الشيخ المصري محمد عبدالله نصر، المعروف في الوسط الإعلامي المصري باسم الشيخ "ميزو"، عبر صفحته على الفايسبوك، ما أطلق عليه بيانا هاما، أعلن من خلاله أنه "المهدي المنتظر".



وكتب الشيخ ميزو في بيانه "بيان هام.. أعلن أننى أنا الإمام المهدي المنتظر ( محمد بن عبد الله ) الذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلا وادعوا السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتى وذلك مصداقا للحديث القائل روى أبو داود (4282) - واللفظ له، والترمذي (2230) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي - أَوْ: مِنْ أَهْلِ بَيْتِي - يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داو".



وحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه ومباشرة بعد هذا البيان الغريب، تفاعل النشطاء بمصر، حيث طالب الجميع المسؤولين ببلاد الكنانة بالتحرك السريع واعتقاله، بين وجه له آخرون السب والقذف، بينما قام آخرون برفع دعاوي قضائية لسجنه ومن بينهم المحامى سمير صبرى، الذي تقدم بأول بلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد الشيخ "ميزو" وطالب بإصدار قرار بالتحقيق فى البلاغ، وإحالة الشيخ المذكور للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بارتكاب جريمتى النصب وازدراء الأديان المعاقب عليهما بالمواد (336 - 98) من قانون العقوبات.