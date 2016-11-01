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مرض أنفلونزا الطيور يظهر من جديد...

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 10:07 مرض أنفلونزا الطيور يظهر من جديد... | دولي
مرض أنفلونزا الطيور يظهر من جديد...
تم تسجيل حالات جديدة من مرض أنفلونزا الطيور في عدة مدن ومناطق بجنوبي ألمانيا، وذلك حسب ما أعلنت عنه السلطات الألمانية التي خططت لإعدام 8800 من طيور ''البط'' في شمالي البلاد.

"شوف تيفي"

 تم تسجيل حالات جديدة من مرض أنفلونزا الطيور في عدة مدن ومناطق بجنوبي ألمانيا، وذلك حسب ما أعلنت عنه السلطات الألمانية التي خططت لإعدام 8800 من طيور "البط" في شمالي البلاد.

وحسب وسائل إعلام ألمانية فإنه ولاية بافاريا، أصدرت تعليمات للمزارعين بالاحتفاظ بالطيور داخل المنازل منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن قالت هيئة الصحة وسلامة الأغذية إن الفيروس" انتشر إلى الطيور البرية في نورمبرغ و إنجولشتات وست مناطق أخرى".

وأضافت المصادر ذاتها بأن فيروس "إتش 5 إن 8"، تم اكتشافه في 10 ولايات ألمانية منذ 8 نونبر الجاري، وقد تم الإبلاغ عن عدة حالات في عدة دول أوروبية أخرى.

 

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