 توقيف مجرم خطير متخصص في سرقة المحلات التجارية بطنجة ﻿
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توقيف مجرم خطير متخصص في سرقة المحلات التجارية بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف مجرم خطير متخصص في سرقة المحلات التجارية بطنجة

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توقيف مجرم خطير متخصص في سرقة المحلات التجارية بطنجة

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 08:01 توقيف مجرم خطير متخصص في سرقة المحلات التجارية بطنجة | حوادث و حقوق
توقيف مجرم خطير متخصص في سرقة المحلات التجارية بطنجة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الأحد، من اعتقال مجرم خطير متخصص في سرقة المحلات التجارية بعد إعادة مشاهدة العديد من كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المحلات.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الأحد، من اعتقال مجرم خطير متخصص في سرقة المحلات التجارية بعد إعادة مشاهدة العديد من كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المحلات.

وفي التفاصيل ، فإن المعني بالأمر البالغ من العمر 36 عاما، رصدته إحدى كاميرات المراقبة فجر الخميس الماضي وهو يقوم بسرقة محل تجاري، ما جعل المصالح الأمنية، تفتح تحقيقا في الموضوع حتى تنهي مسلسل السرقات التي طالت هذه المحلات التجارية في الآونة الأخيرة.

واستطاعت مصالح الدائرة الأمنية الخامسة بإشراف مباشر من رئيس المنطقة الأمنية طنجة المدينة، من إيقاف هذا اللص بشارع أطلس حي السواني وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وسيتم تقديم المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق العدلية إلى العدالة للنظر في المنسوب إليه بعد انتهاء الأبحاث التي تجري بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

 

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