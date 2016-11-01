مثير وبالفيديو..الفنان محمد فؤاد يكشف حقيقة السوبر ستار عمرو دياب ﻿

قال الفنان المصري محمد فؤاد بعد إثارة ضجة حول علاقته بعمرو دياب أن الأخير كان فلاحا مثله بالضبط، وكانوا يبيتون في مكان واحد ويلعبون في مكان واحد، مؤكدا أن من يعرف عمرو دياب سيحبه عشر مرات أكثر.

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قال الفنان المصري محمد فؤاد بعد إثارة ضجة حول علاقته بعمرو دياب أن الأخير كان فلاحا مثله بالضبط، وكانوا يبيتون في مكان واحد ويلعبون في مكان واحد، مؤكدا أن من يعرف عمرو دياب سيحبه عشر مرات أكثر.

وأضاف فؤاد أنه بكثرة عدم تقبله لعمرو دياب لا يستطيع الراحة دون رؤيته، وأكد أن علاقتهما علاقة أخوة وحب كبير وعشق يبدد كل الشائعات التي تدور حول النجمين في الفترة الأخيرة.