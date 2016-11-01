 صادم.. ربع المغاربة لا يتوفرون على مراحيض و6 آلاف مدرسة لا توجد بها مرافق صحية ﻿
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صادم.. ربع المغاربة لا يتوفرون على مراحيض و6 آلاف مدرسة لا توجد بها مرافق صحية

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 02:01 صادم.. ربع المغاربة لا يتوفرون على مراحيض و6 آلاف مدرسة لا توجد بها مرافق صحية | مجتمع
صادم.. ربع المغاربة لا يتوفرون على مراحيض و6 آلاف مدرسة لا توجد بها مرافق صحية
دقت ''الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية'' ناقوس الخطر حول وضعية المرافق الصحية بالمغرب، إذ كشفت هذه المنظمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرافق الصحية أن ربع المغاربة لا يتوفرون على

"شوف تيفي"



دقت "الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية" ناقوس الخطر حول وضعية المرافق الصحية بالمغرب، إذ كشفت هذه المنظمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرافق الصحية أن ربع المغاربة لا يتوفرون على مراحيض ملائمة
.
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الاثنين، فإن نسبة العجز الكبير في المرافق الصحية توجد بالعالم القروي،حيث سجل أن 10 في المائة فقط، من القرويين بالمغرب لهم مراحيض بمواصفات صحية، أي أن 90 في المائة من سكان القرى لا يتوفرون على مراحيض ملائمة.

وتشير رئيسة الجمعية إلى أن عدم توفر شبكات الصرف الصحي يساهم في تلوث المياه الباطنية ويؤدي إلى تنقل الأمراض عبر اليدين، وعلى التسممات الغذائية.

واستنادا إلى دراسة لليونيسيف سنة 2015، تقول الجمعية إن 6000 مدرسة في العالم القروي لا تتوفر على المرافق الصحية الضرورية وخاصة افتقادها للمراحيض، مما يساهم في الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات.

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