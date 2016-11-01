مشا فيها.. مجرم متهم بالاغتصاب حصل في يد الأمن وها أشنوا دار بسلا ﻿

ألقت مصالح الأمن بمدينة سلا مساء نهاية الأسبوع القبض على مجرم خطير اعترض سبيل فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، وخطفها بالقوة واغتصبها داخل براكته في أحد الكاريانات بدوار الجديد في سلا.

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ألقت مصالح الأمن بمدينة سلا مساء نهاية الأسبوع القبض على مجرم خطير اعترض سبيل فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، وخطفها بالقوة واغتصبها داخل براكته في أحد الكاريانات بدوار الجديد في سلا.

وجاء اعتقال الجاني المجرم بعد أن تقدمت الفتاة بشكاية لدى مصالح الأمن التي تحركت بسرعة واعتقلت الجاني في عين المكان، حيث يعتبر هذا الشخص عنصرا خطيرا بالمنطقة المذكورة.

جدير بالذكر أن مدينة سلا تعرف ارتفاع وثيرة الجريمة بأحيائها المهمشة، حيث قال مصدر مطلع أن سلا مدينة تعرف ارتفاع للجريمة ويوجد بها مجموعة من المشرملين الذين يشكلون خطرا على عامة الناس، وأن بعض المرشحين في حملاتهم الانتخابية لم يستطيعوا دخول بعض المناطق للسبب ذاته.