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حقوقيون يستنكرون إعتداء ''كومندار'' على بائع للمأكولات الخفيفة بأكادير

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 01:55 حقوقيون يستنكرون إعتداء كومندار على بائع للمأكولات الخفيفة بأكادير | مجتمع
حقوقيون يستنكرون إعتداء ''كومندار'' على بائع للمأكولات الخفيفة بأكادير
تعرض مواطن يدير محلا لبيع المأكولات الخفيفة بحي بنسركاو بأكادير، إلى الضرب والشتم والكلام النابي، من طرف رائد بالبحرية الملكية يوم الجمعة الماضي.

شوف تيفي

 

تعرض مواطن يدير محلا لبيع المأكولات الخفيفة بحي بنسركاو بأكادير، إلى الضرب والشتم والكلام النابي، من طرف رائد بالبحرية الملكية يوم الجمعة الماضي.

وكشف بيان للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن رائد في القوات البحرية "كومندار" إعتدى على مواطن يدير محلا لبيع المأكولات الخفيفة أمام أعين المارة، حيث إنهال الرائد على الضحية بالضرب والرفس ويسقط مغما عليه، ما تطلب التعجيل بنقله نحو المستشفى في غيبوبة جراء الإصابات البليغة التي تعرض إليها بفعل الرفس.

وإستنادا لذات البيان إستنكرت الجمعية الحقوقية هذا الإعتداء واصفة "إياه بالشنيع ومبنيا على الشطط في إستعمال السلطة والنفوذ"، مصرحة بعزمها تنظيم وقفة إحتجاجية أمام الحامية العسكرية ببنسركاو.

 

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الإستنكارالمأكولات اكاديركومندار الإعتداءشوف تيفي

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