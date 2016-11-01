فرانسوا فيون يتصدر النتائج الجزئية للدورة الأولى للانتخابات التمهيدية أمام جوبيه وساركوزي ﻿

أعلنت شبكة فرانس 24، قبل قليل عن النتائج الرسمية الجزئية للدورة الأولى لإنتخاب مرشح أحزاب اليمين والوسط في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة السنة المقبلة وإستنادا لذات المصدر، جاء فرانسوا

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أعلنت شبكة فرانس 24، قبل قليل عن النتائج الرسمية الجزئية للدورة الأولى لإنتخاب مرشح أحزاب اليمين والوسط في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة السنة المقبلة

وإستنادا لذات المصدر، جاء فرانسوا فيون في المركز الأول ب 42.8 في المئة، متبوعا بآلان جوبيه بنسبة 26 في المائة، في حين إحتل نيكولا ساركوزي في الصف الثالث ب 24.4 في المائة.

وأشارت ذات المصادر، بمشاركة أكثر من 2.5 مليون شخص انتخبوا في الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط حتى الساعة 17

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وأجمعت أغلب التحليلات القادمة من فرنسا على أن المفاجأة المدوية والغير متوقعة هي إحتلال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي المرتبة الثالثة من بين 5 مرشحين في الإنتخابات التمهيدية.