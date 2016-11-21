فيديو مثير..هندي نشر صورة مسيئة للكعبة الشريفة..وها كيفاش سلخوه السواعدة ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لمقيم هندي بالمملكة السعودية والذي نشر صور مسيئة للكعبة المشرفة عبر حسابه على الفايسبوك، باستخدام تطبيق ''الفوتوشوب''،

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لمقيم هندي بالمملكة السعودية والذي نشر صور مسيئة للكعبة المشرفة عبر حسابه على الفايسبوك، باستخدام تطبيق "الفوتوشوب"، حيث عمد إلى وضع أحد آلهة الهندوس فوق الكعبة.

ويوضح هذا الفيديو المتداول الذي تم تصويره بمدينة الرياض، تجمع مواطنين سعوديين على الهندي الذي تعرض للضرب المبرح بالرغم من طلبه العفو والسماح.



وكانت مصادر إعلامية سعودية، قد أكدت بأن الشرطة السعودية، قامت باعتقال المقيم الهندي لإساءته لبيت الله الحرام.